Зранку центральні вулиці Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Зранку, станом на 8:35, на вулицях Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, вулиця Велика Васильківська, Повітрофлотський проспект, проспект Перемоги. А також вулиці Павлівська, Січових Стрільців, Круглоуніверситетська.
Окрім того, значне ускладнення руху транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Шовковичній, частково на вулиці Володимирській.
Також у заторах стоїть Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.
На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана та Соборності, Дарницькому шосе, Броварському проспекті та проспекті Романа Шухевича.
Рух на мостах: на Північному, Патона, Данницькому та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега. Південним мостом можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, в Україні у середу, 22 січня, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень підніметься до 5, подекуди - 8 градусів тепла.