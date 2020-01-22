Утром центральные улицы Киева сковали пробки

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, улица Большая Васильковская, Воздухофлотский проспект, проспект Победы. А также улицы Павловская, Сечевых Стрельцов, Круглоуниверситетская.

Кроме того, значительное затруднение движения транспорта на проспекте Победы, улице Шелковичной, частично на улице Владимирской.

Также в пробках стоит Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Бажана и Соборности, Дарницком шоссе, Броварском проспекте и проспекте Романа Шухевича.

Движение на мостах: на Северном, Патона, Данницькому и моста Метро движение затруднено в направлении правого берега. Южным мостом можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, в Украине в среду, 22 января, пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем поднимется до 5, местами - 8 градусов тепла.



