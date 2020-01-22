Сьогодні по Україні сніжитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні у середу, 22 січня, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень підніметься до 5, подекуди - 8 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Хмарно. Вночі без опадів, вдень в країні, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ", - повідомили синоптики.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях до 8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.
У Києві також хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.