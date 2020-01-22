Сегодня по Украине будет идти мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине в среду, 22 января, пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем поднимется до 5, местами - 8 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Облачно. Ночью без осадков, днем в стране, кроме южной части, небольшой мокрый снег и дождь", - сообщили синоптики.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях до 8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза.
В Киеве также облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.