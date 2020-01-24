З ранку п'ятниці Київ скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Зранку у п’ятницю, станом на 8:40, на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, вулиця Нова, проспект Валерія Лобановського, вулиця Велика Васильківська, бульвар Лесі Українки, бульвар тараса Шевченка та проспект Перемоги.
Окрім того, значне ускладнення руху транспорту на вулицях Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Богатирській, також на Набережному шосе та Наддніпрянському шосе.
На лівому березі Києва рух ускладнено на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, а також проспектах Соборності та Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Південному, Північному, Дарницькому, а також на мосту Патона та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на частині території України у п'ятницю, 24 січня, сніжитиме. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13° морозу до 8° тепла.