С утра пятницы Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Утром в пятницу, по состоянию на 8:40, на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, улица Новая, проспект Валерия Лобановского, улица Большая Васильковская, бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы.
Кроме того, значительное затруднение движения транспорта на улицах Юрия Ильенко, Елены Телиги, Богатырской, также на Набережном шоссе и Надднепрянском шоссе.
На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, а также проспектах Соборности и Николая Бажана.
Движение на мостах: на Южном, Северном, Дарницком, а также на мосту Патона и моста Метро движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на части территории Украины в пятницу, 24 января, пройдет снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13° мороза до 8° тепла.