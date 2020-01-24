Від 13° морозу до 8° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На частині території України у п'ятницю, 24 січня, сніжитиме. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 24 січня хмарно з проясненнями. У східних, вдень і в більшості північних областей місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та сході країни 4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях і на Одещині 3-8° тепла.
24 січня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.