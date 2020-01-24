От 13° мороза до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На части территории Украины в пятницу, 24 января, пройдет снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13° мороза до 8° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 24 января облачно с прояснениями. В восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской области 3-8° тепла.
24 января по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.