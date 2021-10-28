"Зовсім інший ритм життя": Львів з суботи переходить у "червону" зону

Цитата:

"З суботи ми імплементуємо рішення уряду про введення "червоної" зони... Фактично Львів переходить у зовсім інший ритм життя", - повідомив Садовий.

Деталі

З його слів, у межах "червоної" зони:



припиняють роботу заклади культури;



не буде різних масових заходів;



по магазинах з товарами першої необхідності, аптеках нічого сильно не змінюється - буде температураний скринінг;



у кафе і торгових закладах промисловами групами товарів - усі працівники повинні мати дві дози вакцини, клієнти - або вакциновані, або з негативним ПЛР-тестом. У разі порушень: "автоматично цей заклад має бути закритим";



навчання у школах: "рішення залишається в силі, що з понеділка на два тижні діти є на онлайн-навчанні";



дитячі "садочки - працюють";



щодо храмів: рекомендація Ради єпископів - "щоби люди були вдома" і були присутні на службах онлайн. А якщо йдуть до церкви - богослужіння на відкритому просторі.



Доповнення

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. А з 30 жовтня "червону" зону карантину запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.