"Зовсім інший ритм життя": Львів з суботи переходить у "червону" зону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Львів з суботи, 30 жовтня, переходить у "червону" зону карантину. Про основні обмеження повідомив у четвер, 28 жовтня, під час брифінгу мер міста Андрій Садовий, пише УНН.
Цитата:
"З суботи ми імплементуємо рішення уряду про введення "червоної" зони... Фактично Львів переходить у зовсім інший ритм життя", - повідомив Садовий.
Деталі
З його слів, у межах "червоної" зони:
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- припиняють роботу заклади культури;
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- не буде різних масових заходів;
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- по магазинах з товарами першої необхідності, аптеках нічого сильно не змінюється - буде температураний скринінг;
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- у кафе і торгових закладах промисловами групами товарів - усі працівники повинні мати дві дози вакцини, клієнти - або вакциновані, або з негативним ПЛР-тестом. У разі порушень: "автоматично цей заклад має бути закритим";
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- навчання у школах: "рішення залишається в силі, що з понеділка на два тижні діти є на онлайн-навчанні";
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- дитячі "садочки - працюють";
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- щодо храмів: рекомендація Ради єпископів - "щоби люди були вдома" і були присутні на службах онлайн. А якщо йдуть до церкви - богослужіння на відкритому просторі.
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Доповнення
Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. А з 30 жовтня "червону" зону карантину запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.