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"Зовсім інший ритм життя": Львів з суботи переходить у "червону" зону

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Львів з суботи, 30 жовтня, переходить у "червону" зону карантину. Про основні обмеження повідомив у четвер, 28 жовтня, під час брифінгу мер міста Андрій Садовий, пише УНН.

"Зовсім інший ритм життя": Львів з суботи переходить у "червону" зону

Цитата:

"З суботи ми імплементуємо рішення уряду про введення "червоної" зони... Фактично Львів переходить у зовсім інший ритм життя", - повідомив Садовий.

Деталі

З його слів, у межах "червоної" зони:

  • припиняють роботу заклади культури;
  • не буде різних масових заходів;
  • по магазинах з товарами першої необхідності, аптеках нічого сильно не змінюється - буде температураний скринінг;
  • у кафе і торгових закладах промисловами групами товарів - усі працівники повинні мати дві дози вакцини, клієнти - або вакциновані, або з негативним ПЛР-тестом. У разі порушень: "автоматично цей заклад має бути закритим";
  • навчання у школах: "рішення залишається в силі, що з понеділка на два тижні діти є на онлайн-навчанні";
  • дитячі "садочки - працюють";
  • щодо храмів: рекомендація Ради єпископів - "щоби люди були вдома" і були присутні на службах онлайн. А якщо йдуть до церкви - богослужіння на відкритому просторі.

Доповнення

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. А з 30 жовтня "червону" зону карантину запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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