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"Совершенно другой ритм жизни": Львов с субботы переходит в "красную" зону

Киев • УНН

 • 22912 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Львов с субботы, 30 октября, переходит в "красную" зону карантина. Об основных ограничениях сообщил в четверг, 28 октября, во время брифинга мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

"Совершенно другой ритм жизни": Львов с субботы переходит в "красную" зону

Цитата:

"С субботы мы имплементируем решение правительства о введении "красной" зоны... Фактически Львов переходит в совершенно другой ритм жизни", - сообщил Садовый.

Детали

По его словам, в рамках "красной" зоны:

  • прекращают работу заведения культуры;
  • не будет разных массовых мероприятий;
  • по магазинам с товарами первой необходимости, аптекам ничего сильно не меняется – будет температураный скрининг;
  • в кафе и торговых заведениях промышленными группами товаров – все работники должны иметь две дозы вакцины, клиенты – либо вакцинированы, либо с отрицательным ПЦР-тестом. В случае нарушений: "автоматически это заведение должно быть закрыто";
  • обучение в школах: "решение остается в силе, что с понедельника на две недели дети находятся на онлайн-учебе";
  • детские "садики - работают";
  • по поводу храмов: рекомендация Совета епископов - "чтобы люди были дома" и присутствовали на службах онлайн. А если идут в церковь – богослужение на открытом пространстве.

Дополнение

В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября "красную" зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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