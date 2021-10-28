"Совершенно другой ритм жизни": Львов с субботы переходит в "красную" зону

Цитата:

"С субботы мы имплементируем решение правительства о введении "красной" зоны... Фактически Львов переходит в совершенно другой ритм жизни", - сообщил Садовый.

Детали

По его словам, в рамках "красной" зоны:



прекращают работу заведения культуры;



не будет разных массовых мероприятий;



по магазинам с товарами первой необходимости, аптекам ничего сильно не меняется – будет температураный скрининг;



в кафе и торговых заведениях промышленными группами товаров – все работники должны иметь две дозы вакцины, клиенты – либо вакцинированы, либо с отрицательным ПЦР-тестом. В случае нарушений: "автоматически это заведение должно быть закрыто";



обучение в школах: "решение остается в силе, что с понедельника на две недели дети находятся на онлайн-учебе";



детские "садики - работают";



по поводу храмов: рекомендация Совета епископов - "чтобы люди были дома" и присутствовали на службах онлайн. А если идут в церковь – богослужение на открытом пространстве.



Дополнение

В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября "красную" зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.