Зовнішня підтримка України перевищила трильйон доларів

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«І станом на зараз з початку повномасштабної війни (24/02-21/12) Україна залучила більше 1 трильйона зовнішнього фінансування бюджету: кредитів та грантів. Точна сума 1 032 млрд грн», - повідомив нардеп.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до США. Під час візиту було оголошено про додаткову безпекову допомогу на суму 1,85 мільярда доларів для України.