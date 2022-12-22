Зовнішня підтримка України перевищила трильйон доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення сума зовнішнього фінансування України перевищила один трильйон доларів. Про це повідомив народний депутат Ярослава Железняка в Telegram, передає УНН.
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«І станом на зараз з початку повномасштабної війни (24/02-21/12) Україна залучила більше 1 трильйона зовнішнього фінансування бюджету: кредитів та грантів. Точна сума 1 032 млрд грн», - повідомив нардеп.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до США. Під час візиту було оголошено про додаткову безпекову допомогу на суму 1,85 мільярда доларів для України.