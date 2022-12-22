Внешняя поддержка Украины превысила триллион долларов

Цитата

«И по состоянию на сейчас с начала полномасштабной войны (24/02-21/12) Украина привлекла более 1 триллиона внешнего финансирования бюджета: кредитов и грантов. Точная сумма 1 032 млрд грн», – сообщил нардеп.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США. Во время визита было объявлено о дополнительной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов для Украины.