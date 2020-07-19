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"Зоря" виборола бронзові медалі УПЛ

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Луганська “Зоря” приймала чернігівську “Десну” в рамках останнього туру УПЛ сезону 2019-20 років, повідомляє кореспондент УНН.

Гра з “Десною” завершилася з рахунком 1:1, що означає третє місце в чемпіонаті і пряму путівку для луганчан в груповий етап Ліги Європи.

На 20 хвилині рахунок у грі відкрив Пилип Будківський з передачі Коноплі. На початку другої половини Хомченовський вирівняв становище та приніс “Зорі” нічию.

Зауважимо, в активі “Зорі” 58 очок. Клубу не вистачило одного балу до другої сходинки, але на два бали підопічні Віктора Скрипника обігнали “Десну”.

Додамо, третє місце дозволило “Зорі” потрапити в груповий етап Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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