"Зоря" виборола бронзові медалі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Луганська “Зоря” приймала чернігівську “Десну” в рамках останнього туру УПЛ сезону 2019-20 років, повідомляє кореспондент УНН.
Гра з “Десною” завершилася з рахунком 1:1, що означає третє місце в чемпіонаті і пряму путівку для луганчан в груповий етап Ліги Європи.
На 20 хвилині рахунок у грі відкрив Пилип Будківський з передачі Коноплі. На початку другої половини Хомченовський вирівняв становище та приніс “Зорі” нічию.
Зауважимо, в активі “Зорі” 58 очок. Клубу не вистачило одного балу до другої сходинки, але на два бали підопічні Віктора Скрипника обігнали “Десну”.
Додамо, третє місце дозволило “Зорі” потрапити в груповий етап Ліги Європи.