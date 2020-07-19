"Заря" завоевала бронзовые медали УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Луганская “Заря” принимала черниговскую “Десну” в рамках последнего тура УПЛ сезона 2019-20 годов, сообщает корреспондент УНН.
Игра с “Десной” завершилась со счетом 1:1, что означает третье место в чемпионате и прямую путевку для луганчан в групповой этап Лиги Европы.
На 20 минуте счет в игре открыл Филипп Будковский с передаче Конопли. В начале второй половины Хомченовский выровнял положение и принес “Зари” ничью.
Заметим, в активе “Зари” 58 очков. Клуба не хватило одного балла до второй ступени, но на два балла подопечные Виктора Скрипника обогнали “Десну”.
Добавим, третье место позволило “Зари” попасть в групповой этап Лиги Европы.