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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 20707 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 34403 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116151 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120228 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118276 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102921 просмотра

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"Заря" завоевала бронзовые медали УПЛ

"Заря" завоевала бронзовые медали УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Луганская “Заря” принимала черниговскую “Десну” в рамках последнего тура УПЛ сезона 2019-20 годов, сообщает корреспондент УНН.

Игра с “Десной” завершилась со счетом 1:1, что означает третье место в чемпионате и прямую путевку для луганчан в групповой этап Лиги Европы.

На 20 минуте счет в игре открыл Филипп Будковский с передаче Конопли. В начале второй половины Хомченовский выровнял положение и принес “Зари” ничью.

Заметим, в активе “Зари” 58 очков. Клуба не хватило одного балла до второй ступени, но на два балла подопечные Виктора Скрипника обогнали “Десну”.

Добавим, третье место позволило “Зари” попасть в групповой этап Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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