"Зоря" поповнилася нападником Г.Кадимяном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Першим новачком бронзового призера чемпіонату України луганської "Зорі" в 2017-му році став екс-гравець львівських "Карпат" Гегам Кадимян, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Зоря".
Контракт футболіста з колективом Юрія Вернидуба розрахований на два роки.
За свій екс-клуб львівські "Карпати" вірмен зіграв 15 матчів в чемпіонаті і 1 матч в Кубку, але не забивав. В цілому, в сезоні 2016/17 на рахунку гравця 268 зіграних хвилин в Прем'єр-лізі.
Додамо, що Г.Кадимян також виступав за харківський "Арсенал", "Титан" з Армянська, ПФК "Суми", "Говерла" і "Олімпік".
Додамо також, у березні 2016-го року Г.Кадимян дебютував за збірну Вірменії за яку провів 2 матчі.
Як повдіомляв УНН, "Зоря" проведе підготовчий збір в Туреччині.