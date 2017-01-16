"Заря" пополнилась нападающим Г.Кадимяном
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Первым новичком бронзового призера чемпионата Украины луганской "Зари" в 2017 году стал экс-игрок львовских "Карпат" Гегам Кадимян, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Заря".
Контракт футболиста с коллективом Юрия Вернидуба рассчитан на два года.
За свой экс-клуб львовские "Карпаты" Г.Кадимян сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал. В целом, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.
Добавим, что Г.Кадимян также выступал за харьковский "Арсенал", "Титан" из Армянска, ПФК "Сумы", "Говерла" и "Олимпик".
Добавим также, в марте 2016 года Г.Кадимян дебютировал за сборную Армении за которую провел 2 матча.
Как сообщал УНН, "Заря" проведет подготовительный сбор в Турции.