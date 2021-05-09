"Зоря" перемогою завершила виступи у сезоні УПЛ

Деталі

Ближче до перерви "Олександрія" заробила право на пенальті. На удар від Дмитра Гречишкіна відреагував кіпер Васіль. Натомість луганчани відповіли голом на 63 хвилині – Олександр Гладкий удало провів удар головою після навісу від Циганікса.

Друге взяття воріт оформив Даниїл Алефіренко, який реалізував вихід один на один з воротарем. Тільки на 86 хвилині гості зуміли відіграти один м'яч зусиллями Андрій Новіков – 2:1.

Зазначимо, що "Зоря" фінішувала третьою в таблиці – 50 очок. "Олександрія" з 29 балами – 9-та.

Що передувало цьому

“Зоря” підсилилась бразильським нападником.