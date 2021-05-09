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"Зоря" перемогою завершила виступи у сезоні УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Луганська "Зоря" провела номінально домашній поєдинок проти "Олександрії", який став для команд останнім в нинішньому сезоні чемпіонату України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ближче до перерви "Олександрія" заробила право на пенальті. На удар від Дмитра Гречишкіна відреагував кіпер Васіль. Натомість луганчани відповіли голом на 63 хвилині – Олександр Гладкий удало провів удар головою після навісу від Циганікса.

Друге взяття воріт оформив Даниїл Алефіренко, який реалізував вихід один на один з воротарем. Тільки на 86 хвилині гості зуміли відіграти один м'яч зусиллями Андрій Новіков – 2:1.

Зазначимо, що "Зоря" фінішувала третьою в таблиці – 50 очок. "Олександрія" з 29 балами – 9-та.

Що передувало цьому

“Зоря” підсилилась бразильським нападником. 

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