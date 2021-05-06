“Зоря” підсилилась бразильським нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Луганська “Зоря” повідомила про підписання футболіста ланки нападу — бразильця Гільєрме, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу із Луганську.
Деталі
Склад луганської “Зорі” поповнив бразильський нападаючий Гільєрме. Контракт з футболістом підписаний строком на три роки.
Незважаючи на настільки молодий вік, футболіст вже був заграний за бразильський “Ботафого” Ю-17 (30 ігор 7 голів) і Ю-20 (2 матчі 2 голи).
Варто відзначити, що також “Зоря” продовжила контракт із захисником команди Жуніньо. Угода діятиме до 2024 року.
Що передувало цьому
“Зоря” обіграла “Дніпро-1” і гарантувала собі, як мінімум третє місце в чемпіонаті України.