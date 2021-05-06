"Заря" усилилась бразильским нападающим
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Луганская “Заря” сообщила о подписании футболиста звена нападения — бразильца Гильерме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба с Луганске.
Детали
Состав луганской “Зари” пополнил бразильский нападающий Гильерме. Контракт с футболистом подписан сроком на три года.
Несмотря на столь молодой возраст, футболист уже был заигран за бразильский “Ботафого” Ю-17 (30 игр 7 голов) и Ю-20 (2 матча 2 гола).
Стоит отметить, что также “Заря” продлила контракт с защитником команды Жуниньо. Соглашение будет действовать до 2024 года.
Что предшествовало этому
“Заря” обыграла “Днепр-1” и гарантировала себе как минимум третье место в чемпионате Украины.