"Заря" победой завершила выступления в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Луганская "Заря" провела номинально домашний поединок против "Александрии", который стал для команд последним в нынешнем сезоне чемпионата Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Ближе к перерыву "Александрия" заработала право на пенальти. На удар от Дмитрия Гречишкина отреагировал кипер Василь. Зато луганчане ответили голом на 63 минуте - Александр Гладкий удачно провел удар головой после навеса от Циганикса.
Второе взятие ворот оформил Даниил Алефиренко, который реализовал выход один на один с вратарем. Только на 86 минуте гости сумели отыграть один мяч усилиями Андрей Новиков - 2:1.
Отметим, что "Заря" финишировала третьей в таблице - 50 очков. "Александрия" с 29 баллами - 9-я.
Что предшествовало этому
"Заря" усилилась бразильским нападающим.