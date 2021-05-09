"Заря" победой завершила выступления в сезоне УПЛ

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85300 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132557 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187675 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189163 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273482 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316551 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157431 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142985 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270898 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126362 просмотра

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"Заря" победой завершила выступления в сезоне УПЛ

"Заря" победой завершила выступления в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Луганская "Заря" провела номинально домашний поединок против "Александрии", который стал для команд последним в нынешнем сезоне чемпионата Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Ближе к перерыву "Александрия" заработала право на пенальти. На удар от Дмитрия Гречишкина отреагировал кипер Василь. Зато луганчане ответили голом на 63 минуте - Александр Гладкий удачно провел удар головой после навеса от Циганикса.

Второе взятие ворот оформил Даниил Алефиренко, который реализовал выход один на один с вратарем. Только на 86 минуте гости сумели отыграть один мяч усилиями Андрей Новиков - 2:1.

Отметим, что "Заря" финишировала третьей в таблице - 50 очков. "Александрия" с 29 баллами - 9-я.

Что предшествовало этому

"Заря" усилилась бразильским нападающим.

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