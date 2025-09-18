$41.190.02
48.770.12
ukenru
17:45 • 3620 перегляди
Меню
Золота статуя Трампа з біткоїном з'явилася біля Капітолію США

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Біля Капітолію США встановили золоту статую Дональда Трампа з біткоїном. Це збіглося з рішенням ФРС США про зниження ключової процентної ставки на чверть пункту, до 4,1%.

Золота статуя Трампа з біткоїном з'явилася біля Капітолію США

Золота статуя президента Дональда Трампа з біткоїном, понад 3,5 метри заввишки, була встановлена ​​біля Капітолію США, що збіглося з майбутнім рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки в середу, передає УНН із посиланням на телеканал WJLA.

Деталі

ФРС США оголосила про зниження ключової процентної ставки на чверть пункту, що стало першим зниженням з грудня 2024 року. Це зниження призведе до зниження короткострокової ставки приблизно до 4,1% з 4,3%. Минулого року центральний банк знижував ставки тричі через побоювання щодо уповільнення зростання зайнятості та зростання безробіття.

Центральний банк також оголосив про плани ще двох зниження ставок цього року. Однак у 2026 році очікується лише одне зниження, що може розчарувати Уолл-стріт, яка очікувала на п'ять знижень до наступного року.

Криптоказначейство під загрозою: акції компаній падають, біткоїн дешевшає - FT10.09.25, 18:04 • 4609 переглядiв

Тимчасову статую, встановлену на 3-й вулиці з 9:00 до 16:00, було профінансовано групою інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що ця інсталяція покликана спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, грошово-кредитної політики та роль федерального уряду на фінансових ринках.

"Інсталяція покликана ініціювати дискусію про майбутнє державної валюти і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій", - заявив Хічем Загдуді, представник спільноти криптоінвесторів, які профінансували цю художню інсталяцію. "Ми сподіваємося, що ця статуя спонукає задуматися про зростаючий вплив криптовалюту, оскільки Федеральна резервна система формує економічну політику".

Учасники групи заявили, що статуя віддає шану відкритій підтримці Трампом криптовалюти і, як очікується, привертатиме увагу спостерігачів протягом усього дня.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Капітолій (Вашингтон)
Федеральна резервна система
Біткойн
Дональд Трамп