Золотая статуя Трампа с биткоином появилась возле Капитолия США

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Возле Капитолия США установили золотую статую Дональда Трампа с биткоином. Это совпало с решением ФРС США о снижении ключевой процентной ставки на четверть пункта, до 4,1%.

Золотая статуя Трампа с биткоином появилась возле Капитолия США

Золотая статуя президента Дональда Трампа с биткоином, более 3,5 метров высотой, была установлена возле Капитолия США, что совпало с предстоящим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду, передает УНН со ссылкой на телеканал WJLA..

Детали

ФРС США объявила о снижении ключевой процентной ставки на четверть пункта, что стало первым снижением с декабря 2024 года. Это снижение приведет к снижению краткосрочной ставки примерно до 4,1% с 4,3%. В прошлом году центральный банк снижал ставки трижды из-за опасений относительно замедления роста занятости и роста безработицы.

Центральный банк также объявил о планах еще двух снижений ставок в этом году. Однако в 2026 году ожидается лишь одно снижение, что может разочаровать Уолл-стрит, которая ожидала пять снижений до следующего года.

Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT10.09.25, 18:04 • 4609 просмотров

Временная статуя, установленная на 3-й улице с 9:00 до 16:00, была профинансирована группой инвесторов в криптовалюту. Организаторы заявили, что эта инсталляция призвана спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, денежно-кредитной политики и роли федерального правительства на финансовых рынках.

"Инсталляция призвана инициировать дискуссию о будущем государственной валюты и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций", - заявил Хичем Загдуди, представитель сообщества криптоинвесторов, которые профинансировали эту художественную инсталляцию. "Мы надеемся, что эта статуя побудит задуматься о растущем влиянии криптовалют, поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику".

Участники группы заявили, что статуя отдает дань уважения открытой поддержке Трампом криптовалюты и, как ожидается, будет привлекать внимание наблюдателей в течение всего дня.

Антонина Туманова

Новости Мира
Капитолий (Вашингтон)
Федеральная резервная система
Биткойн
Дональд Трамп