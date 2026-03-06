«ЗНИЖКОБОНУСИ» на WOG
Київ • УНН
WOG, Sense Bank та Visa пропонують власникам карток «Вигода» знижки на пальне до 7 грн/л. Акція діє до 30 квітня.
WOG, Sense Bank та платіжна система Visa запускають спеціальну пропозицію для своїх клієнтів — "ЗНИЖКОБОНУСИ". У межах акції власники кредитних карток мережі Епіцентр "Вигода" від Sense Bank та Visa мають змогу отримувати свої
Знижкобонуси на якісне пальне з WOG PRIDE:
- 7 грн/л
на бензин та дизель;
- 3,5 грн/л на газ.
Деталі акції за посиланням: https://landing.sensebank.com.ua/bonus/wog/
Оформити картку "Вигода" від Sense Bank та переглянути всі переваги можна за посиланням: https://app.sensebank.ua/Gtk7