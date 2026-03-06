$43.810.09
5 березня, 23:07 • 13053 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 25561 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 29684 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 64053 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 110319 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 53587 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46367 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 74355 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27603 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51523 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

«ЗНИЖКОБОНУСИ» на WOG

Київ • УНН

 • 144 перегляди

WOG, Sense Bank та Visa пропонують власникам карток «Вигода» знижки на пальне до 7 грн/л. Акція діє до 30 квітня.

«ЗНИЖКОБОНУСИ» на WOG

WOG, Sense Bank та платіжна система Visa запускають спеціальну пропозицію для своїх клієнтів — "ЗНИЖКОБОНУСИ". У межах акції власники кредитних карток мережі Епіцентр "Вигода" від Sense Bank та Visa мають змогу отримувати свої

Знижкобонуси на якісне пальне з WOG PRIDE:

  • 7 грн/л на бензин та дизель;
    • 3,5 грн/л на газ.

      Деталі акції за посиланням: https://landing.sensebank.com.ua/bonus/wog/

      Оформити картку "Вигода" від Sense Bank та переглянути всі переваги можна за посиланням: https://app.sensebank.ua/Gtk7

      Акція діє до 30 квітня включно.

      Євген Царенко

