Знеструмлення може повторюватися через контроль ворога над ЗАЕС - мер Мелітополя

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59700 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67192 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80006 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85573 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96151 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149161 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70481 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150222 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109324 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69328 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
42%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19348 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20886 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22224 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11045 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12064 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59700 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149161 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173763 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150222 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95979 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98630 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43213 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46610 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61238 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Знеструмлення може повторюватися через контроль ворога над ЗАЕС - мер Мелітополя

Київ • УНН

 • 182078 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ситуація із знеструмленням територій Запорізької та Херсонської областей, ймовірно, буде продовжуватися, адже окупанти контролюють Запорізьку АЕС. Про це у відеозверненні повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає УНН.

Знеструмлення може повторюватися через контроль ворога над ЗАЕС - мер Мелітополя

Цитата

«Ситуація із відключенням електроенергії на території Запорізької та Херсонської областей буде повторюватися, тому що ворог контролює Запорізьку АЕС, і ніхто не може прогнозувати, що вони будуть робити.

Не вирішиться і питання щодо подання газу до Мелітополя, а саме - проведення нового газопроводу з Бердянська до Мелітополя. Хочу привести лише один факт. В Бердянську зник газ на два місяці раніше, ніж в Мелітополі. В Бердянську він ще не з’явився. А про прокладання газопроводу, про який каже псевдовлада, не йдеться. Тому газу під час опалювального сезону в Мелітополі не буде і з’явиться він лише у випадку деокупації міста», – повідомив Федоров.

Деталі

Він закликав громадян з окупованих територій, хто має змогу виїжджати, скористатися цією можливістю. Також Федоров додав, що влада працює над тим, аби вже з наступного тижня була змога надавати матеріальну допомогу, що надходить від міжнародних фондів та організацій, людям, які евакуювалися. Отримати таку допомогу можна буде моментально під час реєстрації тимчасово переміщених осіб.

Нагадаємо

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції. Також було відсутнє електропостачання на Запоріжжі та на Херсонщині.

Наразі ЗАЕС знову підключено до енергомережі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04