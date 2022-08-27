Знеструмлення може повторюватися через контроль ворога над ЗАЕС - мер Мелітополя

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«Ситуація із відключенням електроенергії на території Запорізької та Херсонської областей буде повторюватися, тому що ворог контролює Запорізьку АЕС, і ніхто не може прогнозувати, що вони будуть робити.

Не вирішиться і питання щодо подання газу до Мелітополя, а саме - проведення нового газопроводу з Бердянська до Мелітополя. Хочу привести лише один факт. В Бердянську зник газ на два місяці раніше, ніж в Мелітополі. В Бердянську він ще не з’явився. А про прокладання газопроводу, про який каже псевдовлада, не йдеться. Тому газу під час опалювального сезону в Мелітополі не буде і з’явиться він лише у випадку деокупації міста», – повідомив Федоров.

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Він закликав громадян з окупованих територій, хто має змогу виїжджати, скористатися цією можливістю. Також Федоров додав, що влада працює над тим, аби вже з наступного тижня була змога надавати матеріальну допомогу, що надходить від міжнародних фондів та організацій, людям, які евакуювалися. Отримати таку допомогу можна буде моментально під час реєстрації тимчасово переміщених осіб.

Нагадаємо

25 серпня дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції. Також було відсутнє електропостачання на Запоріжжі та на Херсонщині.

Наразі ЗАЕС знову підключено до енергомережі.