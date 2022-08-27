Обесточивание может повторяться из-за контроля врага над ЗАЭС - мэр Мелитополя

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«Ситуация с отключением электроэнергии на территории Запорожской и Херсонской областей будет повторяться, потому что враг контролирует Запорожскую АЭС, и никто не может прогнозировать, что они будут делать.

Не решится и вопрос подачи газа в Мелитополь, а именно – проведение нового газопровода из Бердянска в Мелитополь. Хочу привести только один факт. В Бердянске пропал газ на два месяца раньше, чем в Мелитополе. В Бердянске он еще не появился. А о прокладке газопровода, о котором говорит псевдовласть, речь не идет. Поэтому газа во время отопительного сезона в Мелитополе не будет и появится он только в случае деоккупации города», – сообщил Федоров.

Детали

Он призвал граждан с оккупированных территорий, которые могут выезжать, воспользоваться этой возможностью. Также Федоров добавил, что власть работает над тем, чтобы уже со следующей недели была возможность оказывать материальную помощь, поступающую от международных фондов и организаций, эвакуируемым людям. Получить такую ​​помощь можно моментально при регистрации временно перемещенных лиц.

Напомним

25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции. Также отсутствовало электроснабжение на Запорожье и в Херсонской области.

В настоящее время ЗАЭС снова подключена к сети.