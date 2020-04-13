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Зміни до Бюджету-2020: МОН розповіло, на що вдалося зберегти фінансування

Зміни до Бюджету-2020: МОН розповіло, на що вдалося зберегти фінансування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство освіти та науки зберегло фінансування для більшості ключових програм під час ухвалення Верховною Радою змін до Держбюджету 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“13 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету. Завдяки спільним зусиллям Міністерства освіти і науки України та комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у бюджеті вдалось зберегти фінансування на ключові програми МОН”, - йдеться у повідомленні.

“У довгостроковій перспективі жодна інвестиція не є такою продуктивною для економіки, як інвестиція в освіту та науку. Саме тому в межах трирічної бюджетної декларації ми будемо пропонувати повернути та збільшити видатки сфери освіти та науки”, – сказала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зазначається, що у державному бюджеті вдалось зберегти 1 мільярд гривень на Нову українську школу. Відповідно, до початку березня для учнів першого класу обладнають класи. Ще 500 мільйонів гривень отримають місцеві бюджети, щоб реалізувати програму "Спроможна школа для кращих результатів" - завершити будівництво та закупити обладнання для шкіл. Ще 100 мільйонів гривень витратять на створення навчально-практичних центрів професійної освіти.

Також вказано, що 300 мільйонів гривень отримає Національний фонд досліджень, у яких вчені отримають гранти на дослідження.

Окрім того, зазначається, що в бюджеті передбачені кошти на закупівлю нового друкарського обладнання для виготовлення тестових зошитів на ЗНО, а також зберегли кошти для заробітних плат викладачам коледжів і університетів, комунальні послуги і виплату стипендій студентам, а також конкурсне фінансування наукових проектів в закладах вищої освіти.

При цьому повідомляється, що не зберегли у Держбюджеті 250 мільйонів гривень на навчальне обладнання для університетів та 400 мільйонів гривень на фінансування науки у вишах.

“Відсутність капітальних видатків для університетів знову ставить під удар якість вищої освіти. За таких обставин отримання пільгового кредиту від Світового банку для нас стає життєво важливим. Наша команда працює над цим ще з осені. Усі попередні домовленості були досягнуті. Ми маємо офіційний лист підтримки проекту від Світового банку та попередню згоду від Міністерства фінансів. Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше завершити формальні процедури та протягом 2020 року підписати документи для отримання коштів. Так ми зможемо компенсувати втрачені видатки розвитку для університетів”, – зазначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада ухвалила "бюджет надзвичайної ситуації", який представив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Раді.

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