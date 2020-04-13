Изменения в Бюджет-2020: МОН рассказало, на что удалось сохранить финансирование

"13 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет. Благодаря совместным усилиям Министерства образования и науки Украины и комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в бюджете удалось сохранить финансирование на ключевые программы МОН", - говорится в сообщении.

"В долгосрочной перспективе ни одна инвестиция не является более продуктивной для экономики, как инвестиция в образование и науку. Именно поэтому в рамках трехлетней бюджетной декларации мы будем предлагать вернуть и увеличить расходы сферы образования и науки", - сказала врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что в государственном бюджете удалось сохранить 1 миллиард гривен на Новую украинскую школу. Соответственно, в начале марта для учеников первого класса оборудуют классы. Еще 500 миллионов гривен получат местные бюджеты, чтобы реализовать программу "Способная школа для лучших результатов" - завершить строительство и закупить оборудование для школ. Еще 100 миллионов гривен потратят на создание учебно-практических центров профессионального образования.

Также указано, что 300 миллионов гривен получит Национальный фонд исследований, в которых ученые получат гранты на исследования.

Кроме того, отмечается, что в бюджете предусмотрены средства на закупку нового печатного оборудования для изготовления тестовых тетрадей на ВНО, а также сохранили средства для заработных плат преподавателям колледжей и университетов, коммунальные услуги и выплату стипендий студентам, а также конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования.

При этом сообщается, что не сохранили в Госбюджете 250 миллионов гривен на учебное оборудование для университетов и 400 миллионов гривен на финансирование науки в вузах.

"Отсутствие капитальных расходов университетов снова ставит под удар качество высшего образования. При таких обстоятельствах получение льготного кредита от Всемирного банка для нас становится жизненно важным. Наша команда работает над этим еще с осени. Все предварительные договоренности были достигнуты. Мы имеем официальное письмо поддержки проекта Всемирного банка и предварительное согласие Министерства финансов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020-го подписать документы для получения средств. Так мы сможем компенсировать утраченные расходы развития для университетов", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла "бюджет чрезвычайной ситуации", который представил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде.



