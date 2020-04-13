Шмигаль у Раді представив "бюджет надзвичайної ситуації"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні ВР представив головні аспекти змін до Державного бюджету 2020 року та заявив, що бюджет дасть змогу підтримати людей, які втратили дохід через "коронакризу", передає кореспондент УНН.
“Ухвалення Держбюджету надзвичайної ситуації — це і є та відповідальна дія, це найвищий рівень відповідальності, це — підтримка сценарію виходу України з кризи. В останній версії змін до бюджету, завдяки у тому числі і народним депутатам, нам вдалось повернути фінансування багатьох програм, зокрема, це стосується додаткового фінансування регіонів, культури, освіти. Одразу хочу наголосити, що кожна гривня, виділена на наших військових, залишається в бюджеті”, — сказав Прем’єр.
Він нагадав, що кошти в бюджеті — це “кошти не уряду, не народних депутатів — це кошти платників податків”.
"Сьогодні наші громадяни по всій країні демонструють, які пріоритети треба реалізовувати. Найперше — це заходи, направлені на подолання коронавірусу, а саме підтримка лікарів, закупівля медичного обладнання, видатки Міністерства охорони здоров’я пропонується збільшити на 16,4 млрд грн. Загалом разом з іншими видатками фінансування медицини зросте фактично в півтора рази“, - зазначив Шмигаль.
З його слів, паралельно в бюджеті планується подбати про пенсіонерів та найвразливіші верстви населення.
“Для цього видатки Пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29,7 млрд грн. Це необхідно для того, щоб вже у травні провети індексацію пенсій, а також виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн, допомогу у розмірі 1 тис. грн”, — сказав він.
Шмигаль підкреслив, що запропонований проект змін до Держбюджету дасть змогу підтримати людей, які втратили дохід через "коронакризу".
“Це як виплата по безробіттю. Так і програми соціального бізнесу. Видатки по Мінсоцполітики плануються збільшити на 19,5 млрд грн. При цьому треба наголосити, уряд розуміє, що тільки ефективна економіка може забезпечити збільшення підтримки соціальних і медпрограм. Тому в останньому варіанті бюджету уряд не забув про "Велике будівництво“ в пріоритеті. На Дорожній фонд закладено безпрецедентна сума 72 млрд грн. Проект Держбюджету передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, його бюджет 64,7 млрд грн”, — додав Прем’єр.
Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує ухвалити зміни до Державного бюджету на 2020 рік.