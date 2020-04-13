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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Шмыгаль в Раде представил "бюджет чрезвычайной ситуации"

Шмыгаль в Раде представил "бюджет чрезвычайной ситуации"

Киев  •  УНН

 • 15501 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании ВР представил главные аспекты изменений в Государственный бюджет 2020 года и заявил, что бюджет позволит поддержать людей, которые потеряли доход из-за "коронакризиса", передает корреспондент УНН.

"Принятие Госбюджета чрезвычайной ситуации - это и есть ответственное действие, это самый высокий уровень ответственности, это - поддержка сценария выхода Украины из кризиса. В последней версии изменений в бюджет, благодаря в том числе и народным депутатам, нам удалось вернуть финансирование многих программ, в частности, это касается дополнительного финансирования регионов, культуры, образования. Сразу хочу отметить, что каждая гривна, выделенная на наших военных, остается в бюджете", - сказал Премьер.

Он напомнил, что средства в бюджете - это "средства не правительства, не народных депутатов - это средства налогоплательщиков".

"Сегодня наши граждане по всей стране показывают, какие приоритеты надо реализовывать. В первую очередь - это меры, направленные на преодоление коронавируса, а именно поддержка врачей, закупка медицинского оборудования, расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,4 млрд грн. В общем вместе с другими расходами финансирования медицины вырастет практически в полтора раза", - отметил Шмыгаль.

По его словам, параллельно в бюджете планируется позаботиться о пенсионерах и уязвимых слоях населения.

"Для этого расходы Пенсионного фонда предлагаем увеличить на 29,7 млрд грн. Это необходимо для того, чтобы уже в мае провети индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, получающим меньше 5 тыс. грн, помощь в размере 1 тыс. грн", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что предложенный проект изменений в Госбюджет даст возможность поддержать людей, которые потеряли доход из-за "коронакризиса".

"Это как выплата по безработице. Так и программы социального бизнеса. Расходы по Минсоцполитики планируется увеличить на 19,5 млрд грн. При этом надо подчеркнуть, правительство понимает, что только эффективная экономика может обеспечить увеличение поддержки социальных и медпрограм. Поэтому в последнем варианте бюджета правительство не забыл о "Большой стройке" в приоритете. На Дорожный фонд заложено беспрецедентная сумма 72 млрд грн. Проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, его бюджет 64,7 млрд грн", - добавил Премьер.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует принять изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

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