ЗМІ: з'явився новий підозрюваний у теракті в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У метро на станції "Технологічний інститут" в Санкт-Петербурзі в Росії камери зафіксували уродженця Киргизстану, який потрапив в коло підозрюваних в теракті, передає УНН з посиланням на "Фонтанку".
Як повідомляє видання, за гарячими слідами Слідчий комітет РФ вийшов на 22-річного громадянина Росії. Акбаржон Джалілов є уродженцем киргизького міста Ош, більше шести років живе в Петербурзі, змінив кілька паспортів, має закордонний. Крім орієнтування, яке розіслали, в розшук мали внести автомобіль А.Джалілова Daewoo Nexia. Відомо також, що його пов'язують з Комендантським проспектом.
Акбаржон Джалілов став третьою людиною, якого перевіряють на теракт. Раніше поліцією було затримано уродженця Башкирії, який запам'ятався характерним одягом. Присутність студента з Казахстану Максима Аришева в епіцентрі вибуху дала підстави вважати, що смертником був він. Близькі спростовують це припущення, а МЗС Казахстану вночі 4 квітня повідомило, що не може знайти Максима серед загиблих.
3 квітня ЗМІ з посиланням на джерела неодноразово повідомляли про можливу причетність до теракту уродженця Киргизстану. Називалося прізвище "Джаляль". Повідомлялося також, що він здійснив самопідрив.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.
На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.
У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.