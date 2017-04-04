СМИ: появился новый подозреваемый в теракте в метро Санкт-Петербурга

Как сообщает издание, по горячим следам Следственный комитет вышел на 22-летнего гражданина России. Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что он имел притяжение к Комендантскому проспекту.

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на теракт. Ранее полицией был задержан уроженец Башкирии, запомнившийся характерной одеждой. Присутствие студента из Казахстана Максима Арышева в эпицентре взрыва дало основания полагать, что смертником являлся он. Близкие опровергают это предположение, а МИД Казахстана ночью 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших.

3 апреля СМИ со ссылкой на источники неоднократно сообщали о возможной причастности к теракту уроженца Киргизии. Называлась фамилия “Джалялов”. Сообщалось также, что он произвел самоподрыв.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.