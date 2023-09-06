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ЗМІ заявили про заміну росією прольоту на Кримському мосту замість пошкодженого: з'явилися знімки

ЗМІ заявили про заміну росією прольоту на Кримському мосту замість пошкодженого: з'явилися знімки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. росія встановила новий проліт на Кримському мосту замість пошкодженого внаслідок атаки 17 липня. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, про заміну свідчить порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за 3 та 5 вересня. "Раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому", - пише видання.

Нагадаємо

17 липня на Кримському мосту пролунав вибух, повідомлялося про падіння прольоту мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка проаналізувала захист росіянами Кримського мосту

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