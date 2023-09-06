ЗМІ заявили про заміну росією прольоту на Кримському мосту замість пошкодженого: з'явилися знімки

Деталі

Як повідомляється, про заміну свідчить порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за 3 та 5 вересня. "Раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому", - пише видання.

Нагадаємо

17 липня на Кримському мосту пролунав вибух, повідомлялося про падіння прольоту мосту.

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