ЗМІ заявили про заміну росією прольоту на Кримському мосту замість пошкодженого: з'явилися знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. росія встановила новий проліт на Кримському мосту замість пошкодженого внаслідок атаки 17 липня. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, пише УНН.
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Як повідомляється, про заміну свідчить порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за 3 та 5 вересня. "Раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому", - пише видання.
Нагадаємо
17 липня на Кримському мосту пролунав вибух, повідомлялося про падіння прольоту мосту.
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