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ЗМІ провели розслідування щодо ключового фігуранта у справі про імпічмент Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Американське видання The Wall Street Journal опублікувало велике журналістське розслідування про Льва Парнаса - американського бізнесмена українського походження, який став мало не ключовим фігурантом справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, передає УНН.

ЗМІ провели розслідування щодо ключового фігуранта у справі про імпічмент Трампа

Так, розслідування журналістів починається з історії про те, як бізнесмен з Флориди улещував інвесторів для проекту по нерухомості. Він відвіз одного з них, Романа Насирова, в той час керівника податкової служби України, в резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго, Флорида, де вони в натовпі прихильників поспілкувалися з обраним президентом. Пізніше відео з цього заходу опублікував адвокат Парнаса.

Так, за словами джерел WSJ, зрештою, Насиров допоміг профінансувати позику в 10 мільйонів доларів, яку Парнас організував для проекту.

Підібравшись до оточення Трампа, Парнас знайшов спонсорів для своїх власних починань серед багатих республіканських донорів, спілкуючись з ними на зборах коштів і вечерях, які він фіксував великою кількістю селфі. Врешті-решт він став ключовим партнером Руді Джуліані, особистого адвоката Трампа, який підтримав Парнаса в його розслідуваннях по Україні.

Багато починань Парнаса провалилися, незважаючи на його підтримку з боку покровителів. Проект по нерухомості, в який інвестував Насиров, завершився судовим процесом, в якому Парнас заявив, що забудовник викреслив його з подальшої угоди, і що він заборгував 250 тис. доларів за витрати в одному тільки січні 2017 року, як і за витрати по найму особистого помічника і лізингу автомобіля Cadillac Escalades.

У Флориді Парнас заробив репутацію людини з швидким доступом до великих обсягів фінансування, сказали колишні ділові партнери бізнесмена й інші. Інвестор, який познайомився з Парнасом на початку 2010-х років, згадує, як у нього був Rolls-Royce, Aston Martin і шофер. Сам Парнас зізнався, що любить хороші автомобілі і у нього є охоронець, який іноді служив водієм.

Інші згадують його як чарівного, хоча і сумнівного оператора, який нагадував їм персонажа Джо Пеші.
Пожертва в розмірі 50 000 доларів на кампанію Трампа і Національний комітет Республіканської партії незадовго до виборів в листопаді 2016 року вперше вивела Парнаса в коло Трампа. На зборі коштів у Флориді Парнас представився Трампу і Джуліані.

Після збору коштів Парнас настійно закликав організатора, будівельного магната Роберта Перейру, інвестувати в нове підприємство Fraud Guarantee, яке пропонує страхування інвестицій. У минулому році Перейра заявив The Wall Street Journal, що "не довіряв цьому хлопцю" і перервав контакт з Парнасом.

Компанія Fraud Guarantee з'явилася в результаті невдалого починання з розвитку нерухомості, в якому, за словами Парнаса, його обдурили. Його колишній партнер по бізнесу Дейл Вуд, який зараз відбуває 12-річний термін за пов'язане з цим шахрайство з інвестиціями в розмірі 7 мільйонів доларів, сказав в інтерв'ю, що близько 500 000 доларів з вкрадених в результаті шахрайства в 2012 році грошей було витрачено на будинок, машини, охоронця і приватні літаки Парнаса.

Звіти декількох компаній, пов'язані з їх зусиллями, показують, що 50 000 доларів були виділені компанії, що займається чартерними літаками, і 55 000 доларів - компанії з лізингу автомобілів, обидві з яких використовував Парнас.

Адвокат Парнаса, Джозеф Бонді, сказав, що Парнас був жертвою і що Вуд не надав узгоджені платежі. Оскільки Парнас надав інформацію про містера Вуді правоохоронним органам, той "тепер намагається представити містера Парнасу в хибно негативному світлі", сказав Бонді.

Його пожертва в 2016 році навчила його, що потрібно витрачати гроші, щоб заробити їх. Великі пожертви привели Парнаса в кола Трампа і принесли успіх в залученні інвесторів.

У травні 2018 року Парнас і його співвітчизник, бізнесмен Ігор Фруман, зробили пожертву в розмірі 325 000 доларів на фонд America First Action SuperPAC. Прокурори заявили, що пожертвування було зроблено через компанію з обмеженою відповідальністю з метою приховування їх особистості. Фруман заявив про свою невинність у порушеннях фінансування кампанії. На відміну від Парнаса, він відмовився співпрацювати з розслідуванням щодо імпічменту і не виступав публічно.

Після пожертви пара була присутня на невеликому вечорі в готелі Trump Hotel у Вашингтоні з президентом, його сином Дональдом Трампом-молодшим і іншими провідними донорами "America First Action".

Ці зв'язки породили нові. У червні в готелі Trump Hotel інвестор з Далласа і донор Трампа Рой Бейлі познайомив їх з Гаррі Сарджантом III, бізнесменом з Флориди і донором Трампа, який пізніше допоможе оплатити рахунок за поїздку пари в Україну. Бейлі сказав Сарджанту, що пара виписала великий чек для SuperPAC, за словами людини, знайомої з цією справою.

Коли Джуліані в 2018 році зажадав 500,000 за свої консультаційні послуги для Fraud Guarantee, у Парнаса і Фрумана не було цих грошей. Тому вони звернулися до іншого донора Трампа, особистого адвоката Шарля Гуччіардо, який заплатив Джуліані в обмін на частку в компанії, за словами адвоката Гуччіардо.

Пізніше Парнас і Фруман активізували свої зусилля з організації зустрічей Джуліані з ключовими українськими чиновниками в спробі змусити Київ оголосити про розслідування ймовірного втручання українських чиновників у вибори 2016 року в США - багато в чому необгрунтованої теорії, яка була підтримана президентом і деякими республіканцями з Конгресу - і ролі сина Байдена, Хантера, в раді директорів української газової компанії Burisma Holdings.

Пара також виконувала свою місію в Україні: виступати посередником в угоді з продажу американського скрапленого природного газу в країну. На зустрічі з високопоставленим чиновником української державної нафтогазової компанії Парнас і Фруман посилалися на нібито наявний у них доступ до Трампа. Угода не відбулася, що стало черговою невдалою спробою пари використовувати свої зв'язки для розширення бізнес-перспектив.

Джуліані заперечував, що знав про дві українські зустрічі на вищому рівні, які відвідали Парнас і Фруман: одна в лютому з тодішнім президентом Петром Порошенком, а інша в травні з головним помічником нового президента Володимира Зеленського. Парнас сказав, що він повідомив обом чоловікам, що сприятливе поводження з США знаходиться під загрозою, якщо вони не оголосять про бажані розслідування.

За інформацією видання, двоє чоловіків дзвонили або намагалися дзвонити один одному майже 40 разів за в той тиждень, коли нібито відбулася лютнева зустріч, сказав чоловік, знайомий з цим питанням. У день травневої зустрічі Джуліані двічі дзвонив Парнасу, а Парнас дзвонив йому тричі на наступний день, сказав чоловік, знайомий з цим питанням, додавши, що протягом цього тижня вони обмінялися сотнями дзвінків.

Проте, фінансування поїздок для українського проекту ніс Сарджант, донор Трампа. У квітні він написав Парнасу: "Стало дорого, хлопці, возити вас всюди". Парнас пообіцяв повернути йому гроші.

Адвокат Сарджанта сказав, що той позичив Парнасу гроші, тому що він "стверджував, можливо, помилково, що його розорили і пообіцяли повернути гроші".

Коли в жовтні були арештовані Парнас і Фруман, власник чартерної компанії, яку Парнас найняв за рекомендацією Сарджанта, звернув на це увагу. Парнас був винен компанії більше 30 000 доларів за переліт для Джуліані і його подруги, за словами людини, знайомої з цим питанням.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року заарештували двох помічників Рудольфа Джуліані, які допомагали тиснути на Україну - Льва Парнаса і Ігоря Фрумана.

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред'явила їм і ще двом особам звинувачення, зокрема, в порушеннях в лобістській діяльності. Парнаса і Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Україні.

Також нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не вірить заявам соратника особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані - Льва Парнаса щодо контактів між Вашингтоном і Києвом, які і стали приводом для початку процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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