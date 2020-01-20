СМИ провели расследование о ключевом фигуранте в деле об импичменте Трампа

Так, расследования журналистов начинается с истории о том, как бизнесмен из Флориды обхаживал инвесторов для проекта по недвижимости. Он отвез одного из них, Романа Насирова, в то время руководителя налоговой службы Украины, в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, Флориде, где они в толпе сторонников пообщались с избранным президентом. Позже видео с этого мероприятия опубликовал адвокат Парнаса.

Так, по словам источников WSJ, в конце концов, Насиров помог профинансировать заем в 10 миллионов долларов, который Парнас организовал для проекта.

Подобравшись к окружению Трампа, Парнас нашел спонсоров для своих собственных начинаний среди богатых республиканских доноров, общаясь с ними на сборах средств и ужинах, которые он фиксировал обильным количеством селфи. В конце концов он стал ключевым партнером Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, который поддержал Парнаса в его расследованиях по Украине.

Многие предприятия Парнаса провалились, несмотря на его поддержку со стороны покровителей. Проект по недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом, в котором Парнас заявил, что застройщик вычеркнул его из последующей сделки, и что он задолжал 250 тыс. долларов за расходы в одном только январе 2017 года, как и за расходы по найму личного помощника и лизингу автомобиля Cadillac Escalades.

Во Флориде Парнас заработал репутацию человека с быстрым доступом к большим объемам финансирования, сказали бывшие деловые партнеры бизнесмена и другие. Инвестор, который познакомился с Парнасом в начале 2010-х годов, вспоминает, как у него был Rolls-Royce, Aston Martin и шофер. Сам Парнас признался, что любит хорошие автомобили и у него есть телохранитель, который иногда служил водителем.

Другие вспоминают его как очаровательного, хотя и сомнительного оператора, который напоминал им персонажа Джо Пеши.

Пожертвование в размере 50 000 долларов на кампанию Трампа и Национальный комитет Республиканской партии незадолго до выборов в ноябре 2016 года впервые вывело Парнаса в круг Трампа. На сборе средств во Флориде Парнас представился Трампу и Джулиани.

После сбора средств Парнас настоятельно призвал организатора, строительного магната Роберта Перейру, инвестировать в новое предприятие Fraud Guarantee, которое предлагает страхование инвестиций. В прошлом году Перейра заявив The Wall Street Journal, что “не доверял этому парню” и прервал контакт с Парнасом.

Компания Fraud Guarantee родилась в результате неудачного предприятия по развитию недвижимости, в котором, по словам Парнаса, его обманули. Его бывший партнер по бизнесу Дейл Вуд, который сейчас отбывает 12-летний срок за связанное с этим мошенничество с инвестициями в размере 7 миллионов долларов, сказал в интервью, что около 500 000 долларов из украденных в результате мошенничества в 2012 году денег было потрачено на дом, машины, телохранителя и частные самолеты Парнаса.

Отчеты нескольких компаний, связанные с их усилиями, показывают, что 50 000 долларов были выделены компании, занимающейся чартерными самолетами, и 55 000 долларов — компании по лизингу автомобилей, обе из которых использовал Парнас.

Адвокат Парнаса, Джозеф Бонди, сказал, что Парнас был жертвой и что Вуд не предоставил согласованные платежи. Поскольку Парнас предоставил информацию о мистере Вуде правоохранительным органам, тот “теперь пытается представить мистера Парнаса в ложно негативном свете”, сказал Бонди.

Его пожертвование в 2016 году научило его, что нужно тратить деньги, чтобы заработать их. Большие пожертвования привели Парнаса в круги Трампа и принесли успех в привлечении инвесторов.

В мае 2018 года Парнас и его соотечественник, бизнесмен Игорь Фруман, сделали пожертвование в размере 325 000 долларов в фонд America First Action SuperPAC. Прокуроры заявили, что пожертвование было сделано через компанию с ограниченной ответственностью с целью сокрытия их личности. Фруман заявил о своей невиновности в нарушениях финансирования кампании. В отличии от Парнаса, он отказался сотрудничать с расследованием по импичменту и не выступал публично.

После пожертвования пара присутствовала на небольшом ужине в отеле Trump Hotel в Вашингтоне с президентом, его сыном Дональдом Трампом-младшим и другими ведущими донорами “America First Action”.

Эти связи породили новые. В июне в отеле Trump Hotel инвестор из Далласа и донор Трампа Рой Бейли познакомил их с Гарри Сарджантом III, бизнесменом из Флориды и донором Трампа, который позже поможет оплатить счет за поездку пары в Украину. Бейли сказал Сарджанту, что пара выписала большой чек для SuperPAC, по словам человека, знакомого с этим делом.

Когда Джулиани в 2018 году потребовал 500,000 за свои консультационные услуги для Fraud Guarantee, у Парнаса и Фрумана не было этих денег. Поэтому они обратились к другому донору Трампа, личному адвокату Шарлю Гуччиардо, который заплатил Джулиани в обмен на долю в компании, по словам адвоката Гуччиардо.

Позже Парнас и Фруман активизировали свои усилия по организации встреч Джулиани с ключевыми украинскими чиновниками в попытке заставить Киев объявить о расследовании предполагаемого вмешательства украинских чиновников в выборы 2016 года в США — во многом необоснованной теории, поддержанной президентом и некоторыми республиканцами из Конгресса — и роли сына Байдена, Хантера, в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.

Пара также выполняла свою миссию в Украине: выступать посредником в сделке по продаже американского сжиженного природного газа в страну. На встрече с высокопоставленным чиновником украинской государственной нефтегазовой компании Парнас и Фруман ссылались на якобы имеющийся у них доступ к Трампу. Сделка не состоялась, что стало очередной неудачной попыткой пары использовать свои связи для расширения бизнес-перспектив.

Джулиани отрицал, что знал о двух украинских встречах на высшем уровне, которые посетили Парнас и Фруман: одна в феврале с тогдашним президентом Петром Порошенко, а другая в мае с главным помощником нового президента Владимира Зеленского. Парнас сказал, что он сообщил обоим мужчинам, что благоприятное обращение с США находится под угрозой, если они не объявят о желаемых расследованиях.

По информации издания, двое мужчин звонили или пытались звонить друг другу почти 40 раз на в ту неделю, когда якобы состоялась февральская встреча, сказал человек, знакомый с этим вопросом. В день майской встречи Джулиани дважды звонил Парнасу, а Парнас звонил ему три раза на следующий день, сказал человек, знакомый с этим вопросом, добавив, что в течение этой недели они обменялись сотнями звонков.

Тем не менее, финансирование поездок для украинского проекта стал нести Сарджант, донор Трампа. В апреле он написал Парнасу: “Стало дорого, ребята, возить вас повсюду”. Парнас пообещал вернуть ему деньги.

Адвокат Сарджанта сказал, что тот одолжил Парнасу деньги, потому что он “утверждал, возможно, ложно, что его разорили и пообещали вернуть деньги”.

Когда в октябре были арестованы Парнас и Фруман, владелец чартерной компании, которую Парнас нанял по рекомендации Сарджанта, обратил на это внимание. Парнас был должен компании более 30 000 долларов за перелет для Джулиани и его подруги, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

Напомним, в октябре 2019 году арестовали двух помощников Рудольфа Джулиани, которые помогали оказывать давление на Украину - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях в лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Также напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям соратника личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, которые и стали поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.