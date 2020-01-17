Пристайко: я не довіряю заявам Парнаса

“Чесно кажучи, я ніколи не розмовляв з цією людиною і не вірю жодному його слову”, — сказав Пристайко, відповідаючи на запитання ведучої. Він зазначив, що фінансова і військова допомога Києву з боку Вашингтона регулярно переглядалася як мінімум двічі на рік протягом декількох років — в середині і в кінці року. “Іноді її скорочують, іноді підвищують, що ми спостерігаємо зараз, — вказав він. — У кінці року ми отримали більше запланованого”.

“Я розумію, що ця людина (Лев Парнас — ред), яку я не знаю особисто, намагається врятувати себе, але, повторюся, я не довіряю його словам, — вказав Пристайко. — Я так втомився від цих питань про нашу роль в імпічменті (президента США Дональда Трампа). Ми намагаємося донести до США, що ми щасливі мати підтримку від обох партій та будемо раді і далі отримувати її”.

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Раніше Парнас заявив, що навесні минулого року вимагав від президента України Володимира Зеленського через його помічника запустити розслідування відносно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, погрожуючи в іншому випадку відмовою американської адміністрації від налагодження контактів з українською стороною та надання Києву військової допомоги.

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