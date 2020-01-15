Сенатор США: Трамп не приділяє належної уваги захисту України від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен стверджує, що президент США Дональд Трамп ставить власні інтереси вище необхідності допомоги Україні в справі захисту від Росії. Відповідну заяву політик зробила під час перших в нинішньому році загальнонаціональних теледебатів претендентів на висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США 2020 року. Трансляцію з Університету Дрейка в Де-Мойні (штат Айова) вела телекомпанія СNN, передає УНН.
“У нас на руках (готується) судовий процес в рамках процедури імпічменту (в Сенаті Конгресу США). Я буду там, так як це мій прямий обов’язок, — заявила Уоррен. — Цей судовий процес продемонструє продажність нинішньої адміністрації”.
“Мова тут йде про те, що Дональд Трамп ставить себе самого понад усе. Не американські інтереси, не народ Сполучених Штатів, навіть не допомогу Україні в захисті від Росії, — вказала сенатор. — Він допомагає лише сам собі”.
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Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
18 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті — в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.
Палата представників голосуватиме, сьогодні, 15 січня за передачу статей щодо імпічменту Трампа у Сенат.
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