Сенатор США: Трамп не приділяє належної уваги захисту України від Росії

КИЇВ. 15 січня. УНН. Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен стверджує, що президент США Дональд Трамп ставить власні інтереси вище необхідності допомоги Україні в справі захисту від Росії. Відповідну заяву політик зробила під час перших в нинішньому році загальнонаціональних теледебатів претендентів на висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США 2020 року. Трансляцію з Університету Дрейка в Де-Мойні (штат Айова) вела телекомпанія СNN, передає УНН.