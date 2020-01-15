Сенатор США: Трамп не уделяет должного внимания защите Украины от России

КИЕВ. 15 января. УНН. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, что президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше необходимости помощи Украине в деле защиты от России. Соответствующее заявление политик сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) вела телекомпания СNN, передает УНН.