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NYT: російські хакери атакували сайти Burisma у пошуках компромата на Байдена

NYT: російські хакери атакували сайти Burisma у пошуках компромата на Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Хакери, що пов’язані з російськими військовими, націлилися на українську газову компанію Burisma, що знаходиться в центрі розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це пише УНН спираючись на матеріали New York Times.

Як повідомляє видання, спроби хакерських атак почалися на початку листопада проти компанії, в правлінні якої раніше сидів син колишнього віце-президента Джо Байдена Хантер. У той же час в Палаті представників Конгреса США велося розслідування телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, в ході якого Трамп попросив Зеленського провести розслідування у справі Байдена.

Експерти з безпеки розповіли NYT, що висновки хакерів, а також те, що вони шукали, залишаються незрозумілими, але час вказує на те, що вони “могли шукати такого ж роду потенційно незручну інформацію про сім’ю Байдена, яку шукав Трамп, коли він попросив Зеленського почати розслідування”, — йдеться у повідомленні.

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Хакери були пов’язані з підрозділом військової розвідки ГРУ та використовували фішингові електронні листи, щоб націлити імена користувачів та паролі у аналогії з тим, як був зламаний Демократичний національний комітет (ДНК) у 2016 році. За даними видання, хакери встановлювали макети дочірніх компаній Burisma та відправляли електронні листи співробітникам компанії, призначені для того, щоб виглядати, як внутрішні комунікації.

Хакери успішно захистили облікові дані деяких співробітників та успішно проникли на один з серверів компанії, повідомила каліфорнійська охоронна компанія Area-1, яка вперше помітила діяльність хакерів.

“Час проведення російської кампанії відображає зломи ГРУ, які ми бачили в 2016 році проти ДНК та (голови кампанії Хілларі Клінтон) Джона Подеста”, — сказав співзасновник Area-1 Орен Фалковіц. - “В черговий раз вони крадуть облікові дані по електронній пошті, в чому ми можемо тільки припускати повторне втручання Росії в останні вибори”.

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