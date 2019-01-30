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Екс-радник Трампа відкинув звинувачення у справі про роль Росії у виборах у США

Екс-радник Трампа відкинув звинувачення у справі про роль Росії у виборах у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун у суді у Вашингтоні відкинув усі звинувачення на свою адресу, повідомляють американські інформагенції, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

66-річного Стоуна затримали 25 січня в рамках розслідування справи про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Йому висунуті звинувачення за сімома пунктами, серед яких перешкоджання розслідуванню, неправдиві свідчення і тиск на свідків.

Звинувачення пов’язані з висловлюваннями Стоуна про електронні листи, які були викрадені хакерами з серверів Демократичної партії і згодом опубліковані WikiLeaks. Зокрема, за версією слідства, колишній радник обговорював з членами штабу Трампа можливий негативний ефект публікації цих листів для кампанії кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Стверджується, що Стоун зв’язувався із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем і обговорював з ним ці листи.

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Стоуна звинувачують також у тому, що він не надав повної інформації про ці контакти. Слідство переконане, що сервери Національного демократичного комітету були зламані російськими хакерами, серед яких були співробітники військової розвідки. Кільком із них заочно висунуті звинувачення. Москва заперечує, що вдавалася до допомоги хакерів, щоб забезпечити обрання президентом США Дональда Трампа.

Стоун раніше заявляв, що очікує, що йому будуть висунуті звинувачення. Він, слідом за президентом Дональдом Трампом, критикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

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У межах цього розслідування різні звинувачення висунуті кільком колишнім співробітникам штабу Трампа. Деякі з них уже засуджені. Досі нікого з них не звинувачували в змові з Росією, і слідство поки не виступало із заявами про те, що така змова була.

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Нагадаємо, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, що стосується передбачуваних спроб втручання Росії в президентські вибори в США, близьке до завершення.

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