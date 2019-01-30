Экс-советник Трампа отверг обвинения по делу о роли России в выборах в США

66-летнего Стоуна задержали 25 января в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых препятствование расследованию, лжесвидетельство и давление на свидетелей.

Обвинения связаны с высказываниями Стоуна о электронных письмах, которые были похищены хакерами из серверов Демократической партии и впоследствии опубликованы WikiLeaks. В частности, по версии следствия, бывший советник обсуждал с членами штаба Трампа возможен негативный эффект публикации этих писем для кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Утверждается, что Стоун связывался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма.

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Стоуна обвиняют также в том, что он не предоставил полной информации об этих контактах. Следствие уверено, что серверы Национального демократического комитета были сломаны российскими хакерами, среди которых были сотрудники военной разведки. Нескольким из них заочно предъявлены обвинения. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа.

Стоун ранее заявлял, что ожидает, что ему будут предъявлены обвинения. Он, вслед за президентом Дональдом Трампом, критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

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В рамках этого расследования различные обвинения выдвинуты нескольким бывшим сотрудникам штаба Трампа. Некоторые из них уже осуждены. До сих пор никто из них не обвиняли в сговоре с Россией, и следствие пока не выступало с заявлениями о том, что такой заговор был.

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Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касается предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению.