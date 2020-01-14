NYT: российские хакеры атаковали сайты Burisma в поисках компромата на Байдена

Как сообщает издание, попытки хакерских атак начались в начале ноября против компании, в правлении которой ранее находился сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер. В это же время в Палате представителей Конгресса США велось расследование телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попросил Зеленского провести расследование по делу Байдена.

Эксперты по безопасности рассказали NYT, что выводы хакеров, а также то, что они искали, остаются непонятными, но время указывает на то, что они “могли искать такого же рода потенциально неудобную информацию о семье Байдена, которую искал Трамп, когда он попросил Зеленского начать расследование”, — говорится в сообщении.

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Хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы нацелить имена пользователей и пароли по аналогии с тем, как был взломан Демократический национальный комитет (ДНК) в 2016 году. По данным издания, хакеры устанавливали макеты дочерних компаний Burisma и отправляли электронные письма сотрудникам компании, предназначенные для того, чтобы выглядеть, как внутренние коммуникации.

Хакеры успешно защитили учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникли на один из серверов компании, сообщила калифорнийская охранная компания Area-1, что впервые заметила деятельность хакеров.

“Время проведения русской кампании отражает взломы ГРУ, которые мы видели в 2016 году против ДНК и (председателя кампании Хиллари Клинтон) Джона Подеста”, — сказал соучредитель Area-1 Орен Фалковиц. — “В очередной раз они крадут учетные данные по электронной почте, в чем мы можем только предполагать повторное вмешательство России в последние выборы”.

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