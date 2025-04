ЗМІ: два помічники Джуліані, які допомогали чинити тиск на Україну - заарештовані поліцією

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Два уродженця Радянського Союзу Лев Парнас і Ігор Фрумен, помічники особистого адвоката президента Трампа Руді Джуліані, також брали участь в кампанії з вчинення тиску на Україну з метою проведення розслідування у відношенні демократів, пише УНН з посиланням на видання The Daily Beast та The New York Times.