ЗМІ: два помічники Джуліані, які допомогали чинити тиск на Україну - заарештовані поліцією

Два бізнесмена радянського походження, які мають зв’язки з Руді Джуліані, були заарештовані в середу за федеральними звинуваченнями в порушенні законів про фінансування виборчої кампанії за допомогою пожертви в розмірі шести цифр, яке вони надали посадовій особі президента Дональда Трампа.

Лев Парнас і Ігор Фрумен були взяті під варту в аеропорту Вашингтона “Даллес”. ФБР підтвердило їх арешти The Daily Beast в середу вранці.

Парнас і Фрумен звинувачуються в незаконному пожертвуванні, включаючи внесок в розмірі 325 тисяч доларів США в фонд America First Action. Як вперше повідомив The Daily Beast, це пожертва надійшла від зовсім іншої, закритої компанії, що належить Парнасу. Пожертви на користь кандидатів в федеральні органи влади від імені іншої фізичної або юридичної особи є незаконними в США.

Прокурори стверджують, що безліч інших, більш дрібних пожертв було направлено, за їхніми словами, як на ухилення від федеральних пожертвувань, так і на приховування фактичних джерел фінансування кампанії. В даний час проти Парнаса розпочатий цивільний позов з метою стягнення понад 500 тисяч доларів.

Крім пожертвувань, прокурори стверджують, що Парнас, Фрумен та їх спільники робили пожертвування на кошти, надані неназваним іноземним громадянином, який не мав права брати участь у федеральних політичних кампаніях відповідно до законодавства США.

Парнас і Фрумен грають центральну роль у справі про імпічмент Трампа. Ці двоє людей допомагали Джуліані, особистого адвоката президента, в його спробах викопати бруд на політичних опонентів Трампа в Україні. Серед цілей, яких вони прагнули, було відсторонення посла США в Україні, якого Джуліані вважав перепоною на шляху розслідування, яке вони з Трампом хотіли б бачити в зв’язку з роботою Джо і Хантера Байдена в країні.

Як писав УНН, ЗМІ передавали, що Зеленський зустрічався у Нью-Йорку з Кисліним, який фігурує в справі про гроші Януковича.