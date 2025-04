СМИ: два помощника Джулиани, которые помогали оказывать давление на Украину - арестованы полицией

КИЕВ. 10 октября. УНН. Два уроженца Советского Союза Лев Парнас и Игорь Фрумен, помощники личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани, также участвовали в кампании по оказанию давления на Украину с целью проведения расследования в отношении демократов, пишет УНН со ссылкой на издание The Daily Beast и The New York Times.