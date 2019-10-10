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СМИ: два помощника Джулиани, которые помогали оказывать давление на Украину - арестованы полицией

Киев • УНН

 • 13564 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Два уроженца Советского Союза Лев Парнас и Игорь Фрумен, помощники личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани, также участвовали в кампании по оказанию давления на Украину с целью проведения расследования в отношении демократов, пишет УНН со ссылкой на издание The Daily Beast и The New York Times.

СМИ: два помощника Джулиани, которые помогали оказывать давление на Украину - арестованы полицией

Два бизнесмена советского происхождения, имеющих связи с Руди Джулиани, были арестованы в среду по федеральным обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательной кампании с помощью пожертвования в размере шести цифр, которое они оказали должностному лицу президента Дональда Трампа.

Лев Парнас и Игорь Фрумен были взяты под стражу в аэропорту Вашингтона “Даллес”. ФБР подтвердило их аресты The Daily Beast в среду утром.

Парнас и Фрумен обвиняются в незаконном пожертвовании, включая взнос в размере 325 тысяч долларов США в фонд America First Action. Как впервые сообщил The Daily Beast, это пожертвование поступило от совсем другой, закрытой компании, принадлежащей Парнасу. Пожертвования кандидатов в федеральные органы власти от имени другого физического или юридического лица являются незаконными в США.

Прокуроры утверждают, что множество других, более мелких пожертвований было направлено, по их словам, как на уклонение от федеральных пожертвований, так и на сокрытие фактических источников финансирования кампании. В настоящее время против Парнаса начатый гражданский иск с целью взыскания более 500 тысяч долларов.

Кроме пожертвований, прокуроры утверждают, что Парнас, Фрумен и их сообщники делали пожертвования на средства, предоставленные неназванным иностранным гражданином, не имел права участвовать в федеральных политических кампаниях в соответствии с законодательством США.

Парнас и Фрумен играют центральную роль в деле об импичменте Трампа. Эти два человека помогали Джулиани, личному адвокату президента, в его попытках выкопать грязь на политических оппонентов Трампа в Украине. Среди целей, к которым они стремились, было отстранение посла США в Украине, которого Джулиани считал препятствием на пути расследования, которое они с Трампом хотели бы видеть в этой работой Джо и Хантера Байдена в стране.

Как писал УНН, СМИ передавали, что Зеленский встречался в Нью-Йорке с Кислин, который фигурирует в деле о деньгах Януковича.

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