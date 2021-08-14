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ЗМІ: посольство США в Кабулі доручило співробітникам знищити секретні документи

ЗМІ: посольство США в Кабулі доручило співробітникам знищити секретні документи

Київ • УНН

 • 16147 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Посольство США в Кабулі доручило персоналу знищити конфіденційні матеріали, а також предмети, "які можуть бути неправомірно використані в пропагандистських цілях". Про це з посиланням на відправлене співробітникам розпорядження керівництво пишуть CNN і Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У розпорядженні посольства міститься заклик до персоналу "скористатися перевагами і зменшити кількість конфіденційних матеріалів на території", включаючи папери і електроніку, пишуть журналісти.

"Будь ласка, також включіть предмети з логотипами посольств або агентств, американські прапори або предмети, які можуть бути використані в пропагандистських цілях", - йдеться в повідомленні.

У розпорядженні також йдеться про способи, якими дипломати можуть знищувати матеріали: використовувати сміттєві баки і подрібнювачі для паперу, дезинтегратор для електроніки, сміттєспалювальні печі для медичних відходів і прилад, який "може розчавити предмети, занадто великі для дезінтегратора". У розпорядженні говориться, що посольство буде пропонувати так звану "підтримку знищення" з 8:30 до 16:00 до подальшого повідомлення.

"Ці методи знищення не підходять для зброї, боєприпасів і аналогічних предметів", - йдеться в розпорядженні.

Два чиновника адміністрації Байдена, які говорили на умовах анонімності, повідомили Bloomberg, що процедура знищення документів є стандартною. Одна з офіційних осіб повідомила, що це відповідає встановленим планам виведення більшості американських сил в Афганістані до кінця місяця, але визнала, що успіхи талібів зіграли свою роль.

Відзначимо, що, за даними джерела CNN в дипломатичних колах, по одній з оцінок розвідки, Кабул може бути ізольований талібами протягом тижня, можливо, протягом наступних 72 годин. Джерело підкреслило, що це не означає, що група бойовиків увійде до столиці.

Контекст

Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021.

Радикальний рух "Талібан" організувало масштабний наступ і захопила багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною - Герат.

За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю - Кабул.

Додамо

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міністерство вже почало відпрацьовувати можливі шляхи евакуації українських громадян з Афганістану. На сьогодні, за його словами, на території країни таких - від 50 до 100 чоловік.

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