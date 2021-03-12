ЗМІ: пірати захопили українських моряків біля берегів Беніну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Біля берегів Беніну на заході Африки 15 членів екіпажу танкера були викрадені піратами, серед членів екіпажу є українці. Про це повідомляє Splash247, передає УНН.
Цитата:
"Танкер-хімовоз, побудований в 2016 році, був захоплений піратами біля берегів Котону, Бенін, в четвер, при цьому було викрадено 15 членів екіпажу", - пише видання.
Деталі
За даними консалтингової компанії Dryad Global з безпеки на морі, на танкер Davide B, що належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement, "піднялися дев'ять озброєних людей".
"Судно має екіпаж з 21 особи, що складається з громадян України, Румунії та Філіппін. De Poli підтвердила, що 15 осіб були зняті з корабля, а решта шість... залишаються на борту", - пише видання.
Коментар компанії-судновласника
"De Poli Shipmanagement дуже стурбована нападом на її судно і моряків. Зараз головний пріоритет компанії - встановити контакт зі зниклою командою, щоб забезпечити їх якнайшвидше і безпечне звільнення. Група реагування на надзвичайні ситуації De Poli Shipmanagement підтримує зв'язок з усіма відповідними органами влади, які були повідомлені відразу після інциденту, що стався приблизно о 15:00 UTC (17:00 за Києвом - ред.) в четвер. Компанія перебуває в тісному контакті з сім'ями моряків, щоб підтримати їх в цей надзвичайно важкий час", - зазначила компанія-власник танкера в своїй заяві.
Компанія Dryad Global, що займається питаннями безпеки на морі, заявила, що судна в регіоні перебувають у небезпеці, оскільки вони, як правило, діють в водах за межами зони дії регіональних сил безпеки.
Доповнення
За даними МЗС України, протягом року вдалось звільнити 1600 громадян, які були засуджені в інших країнах за різними статтями обвинувачення. Зокрема, звільнено понад 30 громадян з піратського та терористичного полону.