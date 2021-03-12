СМИ: пираты захватили украинских моряков у берегов Бенина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. У берегов Бенина на западе Африки 15 членов экипажа танкера были похищены пиратами, среди членов экипажа есть украинцы. Об этом сообщает Splash247, передает УНН.
Цитата:
"Танкер-химовоз, построенный в 2016 году, был захвачен пиратами у берегов Котона, Бенин, в четверг, при этом были похищены 15 членов экипажа", - пишет издание.
Детали
По данным консалтинговой компании Dryad Global по безопасности на море, на танкер Davide B, принадлежащий нидерландской компании De Poli Shipmanagement, "поднялись девять вооруженных людей".
"Судно имеет экипаж из 21 человек, состоящий из граждан Украины, Румынии и Филиппин. De Poli подтвердила, что 15 человек были сняты с корабля, а остальные шесть... остаются на борту", - пишет издание.
Комментарий компании-судовладельца
"De Poli Shipmanagement очень обеспокоена нападением на ее судно и моряков. Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации De Poli Shipmanagement поддерживает связь со всеми соответствующими органами власти, которые были уведомлены сразу после инцидента, произошедшего около 15:00 UTC (17:00 по Киеву - ред.) в четверг. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков, чтобы поддержать их в это чрезвычайно трудное время", - отметила компания-владелец танкера в своем заявлении.
Компания Dryad Global, занимающейся вопросами безопасности на море, заявила, что суда в регионе находятся в опасности, поскольку они, как правило, действуют в водах за пределами зоны действия региональных сил безопасности.
Дополнение
По данным МИД Украины, в течение года удалось освободить 1600 граждан, которые были осуждены в других странах по разным статьям обвинения. В частности, освобождены более 30 граждан из пиратского и террористического плена.