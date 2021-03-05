За рік за кордоном було звільнено 1600 українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом року Міністерству закордонних справ України вдалось звільнити 1600 громадян, які були засуджені в інших країнах за різними статтями обвинувачення. Про це на брифінгу за підсумками року на посаді повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Я особливо задоволений тим, що нам вдалось за цей рік звільнити понад 30 громадян з піратського та терористичного полону, довічних ув’язнень за кордоном та інших мір покарання, до яких були засуджені наші громадяни. Загалом ми звільнили 1600 громадян, які були засуджені в інших країнах за різними статтями обвинувачення”, — сказав міністр.
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Міністр нагадав, що нещодавно був “резонансний кейс у Киргизстані”.
Генеральний директор компанії Білайн Киргизстан, громадянин України Євген Кражан був заарештований 2 лютого в Киргизстані, його відправили в СІЗО. Українські дипломати з першого дня були поруч, надавали пану Кражану необхідний захист та допомогу. "Завдяки зусиллям адвокатів та українських дипломатів вдалось домогтись проміжного результату — Євгена Кражана випустили з СІЗО, пом’якшили запобіжний захід на домашній арешт", — зазначив дипломат.
З його слів, МЗС надалі уважно стежитиме за цієї справою і докладе всіх зусиль для захисту інтересу громадян України.
Нагадаємо, у січні було звільнено шістьох українських моряків — членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії.