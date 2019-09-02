ЗМІ: екс-президент Криму Юрій Мєшков перебуває в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Екс-президент Криму Юрій Мєшков 1 вересня переніс інсульт і перебуває в штучній комі. Про це 2 вересня “Крим.Реалії” повідомив проросійський громадський активіст в окупованому Криму Сергій Акімов, передає УНН.
“У нього був інсульт. Зараз він знаходиться в Туреччині. Його ввели в штучну кому. Сьогодні в 11:00 за московським часом його повинні почати з неї виводити. А як далі буде — подивимося”, — сказав Акімов.
Раніше дочка Юрія Мєшкова Маріанна на своїй сторінці в Facebook написала, що у її батька стався інсульт.
На даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств анексованого Криму.
У першій половині 1990-их років Юрій Мєшков очолював в Криму Республіканський рух Криму і Блок “Росія”, які виступали за незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Росії.
У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.
Внаслідок розколу в блоці “Росія” і дій української влади був змушений емігрувати в Росію, де проживав до анексії півострова. Зараз знаходиться в опозиції до підконтрольних Кремлю владі Криму.
Як писав УНН, “суд” у Криму підтвердив розірвання договору оренди собору ПЦУ.