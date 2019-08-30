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"Суд" у Криму підтвердив розірвання договору оренди собору ПЦУ

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Підконтрольний РФ 21-й арбітражний апеляційний суд в Севастополі залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі. Про це повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"Суд вчора (29 серпня - ред.) відбувся і залишив рішення в силі. Тобто рішення арбітражного суду апеляційний суд залишив в силі. Засідання пройшло без адвоката і розгляду додаткових документів, що були подані до суду. Виходячи з того, що відбувалося, можна зрозуміти, що рішення суду було записано заздалегідь. Суд просто формально, вкотре, зачитав постанову", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, на судовому засіданні був присутній співробітник ФСБ Росії і це означає, що "рішення було написано не судом".

Раніше архієпископ Климент сказав, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів з Кримською єпархією Православної церкви України.

Управління Кримської єпархії Православної церкви України оскаржило рішення російського Арбітражного суду Криму за позовом російського Мінмайна про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

За словами архієпископа Климента, майно собору в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна, було "розграбовано і розламано". Російська влада публічно не коментує цю ситуацію.

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