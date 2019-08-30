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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17425 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116932 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122411 просмотра

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"Суд" в Крыму подтвердил расторжение договора аренды собора ПЦУ

"Суд" в Крыму подтвердил расторжение договора аренды собора ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 13905 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Подконтрольный РФ 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суд вчера (29 августа – ред.) состоялся и оставил решение в силе. То есть решение арбитражного суда апелляционный суд оставил в силе. Заседание прошло без адвоката и рассмотрения дополнительных документов, что были поданы в суд. Исходя из того, что происходило, можно понять, что решение суда было записано заранее. Суд просто формально, в очередной раз, зачитал постановление", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, на судебном заседании присутствовал сотрудник ФСБ России и это означает, что "решение было написано не судом".

Ранее архиепископ Климент сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение российского Арбитражного суда Крыма по иску российского Минимущества о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

По словам архиепископа Климента, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.​

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